今日咩環境｜田草A欄後上馬有利 泥地短途靠放搵食

今午（27日）沙田八草兩泥賽事，草地用A跑道，天文台預測今日或有驟雨。

現時兩個場地均掛好地牌，草地讀數為2.72，泥地則為9.63，今日不會進行壓地。

睇番最近9月6日開鑼日舉行同一移欄賽事，逾半頭馬後上反先對手。

好似「開心大師」、「友盈有款」、「特醒」、「蒙古王」都係入直路後在外欄場地後上贏馬，所以靠後勁食糊馬可優先留意。

今戰列陣馬中，第八場「百步穿雲」上季田草煞科日曾在相同跑道後上贏馬，今仗縱使面對一眾強敵仍不能忽視。

至於第九場「三生好運」去季四戰全闊跑道獲一冠兩亞，特擅A欄之馬須多加注意。

至於兩場泥地路程皆為1200米，今季三場同程，分別有「八卦」及「醒臣」放頭跑入前兩名。

而上述兩駒將再戰今日第七場同程賽事，有望繼續獲得佳績。

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