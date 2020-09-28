堅有料換騎師｜方嘉柏用番莫雷拉 好好睇睇總之好計

星期四（10月1日）再有十場沙田日賽進行，排位已於今早（28日）公佈。

有部份賽駒上仗搏失或發揮不似預期，今次改由其他騎師執韁。

第七場三級賽1000米國慶盃，上季三捷的「錶之智能」，剛戰轉投東廐初出，配田泰安爭特首盃捧成大熱只跑梗頸四，今次易配莫雷拉，人馬以往合作一戰即勝。

第二場第三班1800米，「好計」上仗季內首戰爭谷草一哩，配薛恩跑第六，屬副車身份，結果該仗由另一方廐馬「飛雲騅」勝出。

「好計」周四將是初配雷神上陣，人馬上季初曾於從化試閘第一，早有黙契 。

此外，第八場第四班1400米，「堅有料」上場跑1200米泥地，3.3倍大熱門在潘頓胯下姍姍來遲跑梗頸四。

賽後潘頓被競賽小組告誡，指他催策的力度有所減弱，須以連貫方式力策。

此駒最新帥權落入莫雷拉手中，騎練亦告恢復合作參戰，潘頓同場則策沈廐「心頭好」。

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