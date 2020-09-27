R10即場賠率啟示｜潘頓知道必勝賠率 好過雷神寶成智勝

第十場二班1200米草地：大熱落係「寶成智勝」身上，昨日（26日）開飛一直大熱，由最熱2.3倍回到現時3.4倍，位置1.6倍就中規中矩。

睇飛就話你知無懼升上第二班跑，但事實佢磅輕，排好檔，有好形勢，三甲應無問題。

「知道必勝」形勢都唔差，又係磅輕，排好檔，兼有在第二班作賽經驗，賠率又好過大熱門「寶成智勝」。

由昨日開飛，票數已好硬淨，由昨日最高6.6倍，落到現時5.7倍，位置就冇太大變動企穩1.8倍。

信潘頓呢隻可跑贏雷神的「寶成智勝」。

「幸運快車」雷神棄騎，加上田泰安起孖，獨贏由5.9倍去到5.1倍都落咗唔少，但起碼唔會熱到得2倍零，但位置現時1.8倍都落咗飛。

「綠色時代」熱門贏完，今仗有33倍W，8倍P，皆因雷神棄騎換上冷門騎師薛恩兼換場跑，論馬有實力可掃晒，但始終對騎冇信心，唯有小注WP。

「寶成智勝」及「知道必勝」臨場連贏及位置Q有巨額過關。

提供：5知道必勝、7綠色時代、6寶成智勝、10道道

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