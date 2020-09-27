周俊樂連贏兩日｜印水紙大勝 高伯新：放頭就能發揮水準

今季本舉行了五場泥地賽事，放頭馬取得三冠一亞，可見大利前領，而這個模式亦延續到今午（27日）日馬賽事。

第六場四班泥地1200米，高伯新馬房五歲澳洲自購馬「印水紙」在周俊樂胯下成功貼欄領放，入直路越走越順下，彈甩「福喜多多」4.75馬位輕鬆取勝，並錄得本身在港第一Win。

相反大熱門「珍珠鳳凰」由上次莫雷拉換上今仗潘頓，但自2檔出閘後沿途走勢不順，越墮越後下最終大敗而回。

周俊樂連續兩個賽事日有馬贏，高伯新亦取得今季第三場頭馬。

值得一提的是7檔馬今日暫時戰績出色，在五場轉彎路程賽事獲三冠一季，僅第四場「運來福星」三甲不入。

高伯新說：「賽前我對『印水紙』有信心，此駒只要能夠放頭就跑得舒服，發揮應有水準。」

「今場起用受讓十磅見習騎師周俊樂，形勢更有利。」

「此馬的澳洲賽績優秀，可惜上季來港的表現平平，令我有點失望。」

「幸好馬兒今季適應水土後表現出色，牠的父系Uncle Mo泥地性能很好，我會部署牠主攻泥地，升上第三班亦有作為。」

第六場單Win及組合獨贏A2分別派41.5及19.5元，二重彩派249元。

第三、四名順序為「超然」及「理想回報」。

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