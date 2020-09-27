韋達兩連勝｜第九場三大高手包辦T 田泰安起孖升次席

華將一哥何澤堯於今次（27日）沙田日馬捧盃兼起孖，成為賽事主角。

然而田泰安同日亦兩勝頭馬，今季取得10Win，在騎師榜暫壓倒潘頓，升上次席。

田泰安在第七場贏完「加州凱歌」賈其餘勇，再於第九場策韋達馬房「發財寶」再傳捷報，與何澤堯睇齊，亦於今戰起孖。

是場第三班跑1200米草地賽，末段三大好手大鬥法，可惜由潘頓策騎的「眾歡笑」（鄭俊偉馬房），以及配上莫雷拉之「威威心得」（蘇保羅馬房）均姍姍來遲，最後只列二、三名。

第九場由三大高手包辦三甲，三重彩仍有過千元派彩。

此外，韋達在剛次夜賽（23日）起孖後，今日再勝「發財寶」連贏兩期。

韋達說：「『發財寶』轉入我馬房後取得三場頭馬，牠的評分已上升了不少，希望牠保持進步，繼續交出好表現。」

「『發財寶』喜歡跑新鮮感，牠曾上從化，唞足有新鮮感，今場取勝後，我會安排牠再上從化馬場，讓牠休息後，養足體力再上陣。」

第九場單Win及組合獨贏A1分別派49.5元及19元，二重彩派524元；跑獲第四名是沈集成馬房「行雲流水」。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199