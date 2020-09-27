賀賢澄清｜薛恩同潘明輝都未開糊 佢話撐咗徒弟先

賀賢同薛恩分屬同鄉，亦唔止一次於公開場合表示撐呢位悉尼前冠軍騎師。

不過今日（27日）有一個怪現象，就係第四場「前進」，明明9月初仲由薛恩操緊同試閘，但依家就變咗配潘明輝跑呢場四班1400米，唔通賀、薛二人鬧翻？

大家就唔使咁多心，賀賢就話二人關係冇變，不過現時薛恩同佢前徒弟潘明輝都要支持，因為兩個今季都未開齋，咁最後就支持咗前徒弟仔先。

至於上季一出即勝的「連連歡樂」遲啲跑就會繼續由薛恩騎。

講番「前進」，上季贏四班1400米兜大彎一條直路追過晒，表現有目共睹。

此駒最近操練工夫亦做足，如今季內出揀跑贏馬路程，睇嚟真係可以幫到潘明輝打開勝門。

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