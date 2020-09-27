二重彩推介｜冇雷神咁旺 潘頓靠紅旺行番個大運

今日（27日）是9月最後一次跑馬，騎師莫雷拉頭馬數字目前已達雙位數（15場），至於爭取衛冕的潘頓，暫以八Win排次席，看來他要加把勁，盡快拉近與前者的差距。

第二場五班草地1400米，潘頓策騎「紅旺」有力勝出頭馬。

這匹五歲馬上季曾於四班多次跑近，如今來到最低班次，會有好大優勢。

還有一個數據好值得分享，就是「紅旺」屬全場1400米上名率最高賽駒，達到75個巴仙。

今次初戰第五班即被安排出師強項，兼用到潘頓，反映幕後決心拼勝。

「神期大帝」上賽跑第三，走勢有進步，確有跟進必要。

「晴朗拍檔」上季於同班同程開齋，今場三甲機會不小，至於「西夏之王」突然強配莫雷拉，定非無的放矢。

第六場泥地1200米，潘頓另一匹座騎「珍珠鳳凰」同樣有可取之道。

此駒跑泥地1200米一次即取得亞軍，看來場地性能不俗，今次用到冠軍騎師主轡，應有一定勝望。

「印水紙」兩次跑泥地都入前五名，找對出路可繼續看好。

「超然」泥地性能超卓，八歲老馬毋須保留，必拼無疑。

二重彩推介

第二場3 紅旺拖6神期大帝9晴朗拍檔11西夏之王（單式一膽拖三腳共三注）

第六場3 珍珠鳳凰拖4印水紙8超然（複式一膽拖兩腳共四注）

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