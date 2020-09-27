R7即場賠率啟示｜青心星票數越賣越熱 取代陽明滿滿做大熱

第七場三班1200米泥地：「青心星」係昨日（26日）開飛後兩小時已取代「陽明滿滿」變成大熱門，而且越賣越熱，由最高6.8倍落到現時4.2倍，位置1.8倍，票數反映好大信心，騎練今季首度合作，希望可即敲勝門。

「陽明滿滿」昨日開飛，WP一度成為大熱，位置曾試過1.2倍，隨著「青心星」持續落飛，現回到9.1倍W，位置1.7倍，都回咗幾多！

「醒臣」位置有早飛，昨日早段時份曾經只係1.5倍P，現時2.1倍P，都有信心。

「加州凱歌」上仗跑同程10倍無飛之下跑第四交代有餘。今仗現時9倍，睇落比較信心多咗，但以告東尼馬匹嚟講，有信心而贏得係唔會有9倍囉！

「銀紙」要靠後上，睇跑道形勢較為蝕底，不過賠率唔好咁熱對呢匹馬嚟講係合適啲。上季尾爆19倍冷W，由過關前7.8倍落到現時5.6倍W都可算啱練馬師心意。

提供：9青心星、4醒臣、12陽明滿滿、2銀紙

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