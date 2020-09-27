泥地新勢力｜三駒試泥閘上過名 正本歡心曾挫綠色時代

今次（27日）田戰共有兩場泥地賽舉行，只有第六場「金枝玉葉」，以及第七場「平常心」、「正本歡心」初跑泥地。

此三駒均曾於泥地試閘上名，表現還好。

「金枝玉葉」兩次第三，頭一次於5月26日由楊明綸出試，馬會評語直路力策，追勢不俗。

最近一次在9月17日由巴度出試，馬會評語直路望空，力策第三，既可壓到上季泥地取三Win之「陽明滿滿」，泥地性能應該不差。

「平常心」三次皆勝出，頭一次是於6月23日由潘頓出試，馬會評語應聲彈出，帶放到底；第二次在8月25日由潘明輝出試，亦是出閘最快，走勢有前有後。

而最近一次在9月11日出試，由潘頓策騎，馬會評語拍實鬥放，三百透出，此課閘考羊毛面箍及格，且看今仗仍用此配備能否突破。

「正本歡心」試過一次泥閘即獲第二，在7月3日由周俊樂出試，馬會評語搶欄帶放，埋門被「又係熊」趕過，但卻可壓到今季已贏之「綠色時代」及110分「百步穿雲」跑第二，本身演出絕對不差。

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