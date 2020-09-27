R5即場賠率啟示｜金莊令隔晚冇信心 皆大開心啱波路

第五場四班1200米草地：昨日（26日）隔晚飛，已反映呢場係全日最平均，各無信心嘅一場。

獨贏方面，現時大熱門係初出嘅「尖辣椒」，5.6倍W，3倍P，你話有信心都冇人信啦！

昨日開飛大熱係「金莊令」，4.3倍係全日最低，跟手就逐步逐步回飛，回到現時8倍，位置2.8倍。

照牌面睇，「金莊令」上季跑同程兩度入Q，今仗又排個3檔理應好跑，為何隔晚冇信心呢？

位置飛方面，昨日開飛大熱係「雄龍」，有1.5倍，然後逐步回到現時2.2倍，似乎佢好有信心入三甲，話晒上場同程入Q。

今仗用佢做QT膽， A3獨贏組合似樣。

「皆大開心」上仗潘頓4.5倍熱門輸咗，今仗換史卓豐排1檔有11倍W，呢個賠率啱胃口啲。

提供：13雄龍、4金莊令、9皆大開心、8尖辣椒

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199