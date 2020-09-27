潘明輝例9月開齋｜前進擊退星夢帝國 何良贏馬又要等

是日（27日）十場沙田日馬，洋倉於前三場賽事表現平平，僅有方廐憑「果然友」於頭場上名。

戰至第四場四班草地1400米，賀賢旗下「前進」成為大熱門，本身上季在梁家俊胯下曾由包尾後上贏馬，潛力早已展露。

今仗改由潘明輝策騎亦不負眾望，最終後上力壓何廐「星夢帝國」掄元，騎者亦順利打開今季勝利之門，延續個人近年開齋例於9月份。

至於何良同次賽事大舉出擊，共出九駒，惟目前仍未有頭馬交出。

潘明輝近季在港策騎均能在九月順利食季內頭糊，目前仍有黃皓楠、陳嘉熙、薛恩、黃俊及黎海榮五位騎師守齋。

而賀賢亦取得今季第四場頭馬，目前與蔡約翰、徐雨石相同。

第四場單Ｗin及組合獨贏A1分別派36.5及21.5元，二重彩派676元。

第三、四名順序為「雪戰神駒」及「喜多樂」。

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