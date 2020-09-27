慶典盃戰果｜美麗傳承衛冕失敗 金鎗六十18個月達11捷

這天（27日）沙田馬場主題賽事、第八場1400米三級賽慶典盃，賽前被視為兩屆馬王「美麗傳承」（希廐）與上季四歲三冠王「金鎗六十」（呂廐）的世紀對決。

結果現年五歲的「金鎗六十」在最佳拍檔何澤堯胯下，留前鬥後以無敵姿態擊敗所有對手，取得本身自去年勝出華商會盃以來，服役生涯第二場三級賽頭馬，亦保持本身跑分級賽不敗紀錄，以及延續由上季至今逢跑必贏。

「金鎗六十」出道至今12戰11勝1負，當中包括上季起跨季八戰全勝，表現出一種新晉馬王風範。

此駒去年3月31日服役初出，用了一年半時間，在今天獲得第18捷，進程遠快於一代短途王「精英大師」，須知後駒當日花了29個月才累積18次贏馬。

由資深馬主陳家樑持有的「金鎗六十」，今場少負掛頭牌的「美麗傳承」18磅，結果贏牠1.75馬位奪魁，賽後估計被加七或八分，最新將評120分左右，再創本身服役新高。

已屆八歲高齡的兩屆馬王「美麗傳承」，過去三年皆贏慶典盃，今次作轉投希廐後第一擊，夥拍老戰友潘頓再打衛冕戰。

此駒出閘後沿途留守內欄第五、六位，末段發力追上，最終與董事馬「勝得精彩」跑獲平頭亞軍，雖告衛冕失敗，但整體演出卻算有交代。

跑罷此賽，「金鎗六十」下一目標很可能是10月18日沙田錦標（1600米二級賽），然後進軍馬會一哩錦標及香港一哩錦標，屆時很可能再與「美麗傳承」正面交鋒。

第八場第四名是「川河尊駒」，單Win、組合獨贏A1及勝出練馬師B3俱派18元。

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