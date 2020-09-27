R2即場賠率啟示｜西夏之王強配雷神 二重彩搵佢做膽

第二場五班1400米草地：處女馬「紅旺」居然大熱，昨日（26日）開飛熱到得2倍W，一直維持到現時稍回到3.7倍，但支持度算幾大係佔唔到，雖然田草1400米成績唔錯，但3.7倍似乎熱得有點過份，唔值搏，頂盡T腳！

「神期大帝」，「西夏之王」上仗同場賺快步速之下跑第三第四名，今仗再跑同程支持度大增尤其係「西夏之王」，上仗43倍配潘明輝，今仗用雷神，昨日開飛8.9倍，去到2點落到全日最熱5.8倍，現時回到6.4倍，2.4倍位置，早飛已現，捧佢買A2，現時有2.2倍，二重彩用佢做複式膽。

「神期大帝」現時係次熱門5.7倍W，昨日由下午3點開始，獨贏賠率已企穩維持起5.2至5.7倍之間，位置企穩2倍，睇飛係有信心嘅，又係田泰安坐騎。

落飛幅度最多應數到「雙節棍」，昨日開飛全日最高18倍，每隔半小時落大約10%，落到現時只得6.4倍W，2.2倍P，墊底飛現晒型，經常係四班跑近，落五班必定有著數，可搏半冷W，亦可吼吓4搭11呢條連贏，現時有19倍。

「笑傲成功」由8.8倍過關後落到6.9倍。

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