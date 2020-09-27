玄來有機｜前進末段締速犀利 排4檔有利進取（唐碧霞）

早前跟大家分享過大門風水，需要特別注意的地方，引起不少讀者的興趣，今次繼續跟大家分享大門的風水。

風水上要藏風聚氣，氣聚家宅，才能使人發財致富，若大門對窗或露台，直沖客廳為「穿堂煞」。

「前通後通，人財兩空」，氣一進門便從對面的窗户泄走，會引致破財、漏財，主財來財去。

同樣大門對玄關，再對窗户的煞氣更大，會引致財運不佳及損害家中人丁健康，為「人財兩空之象」。

化解方法，可選擇在大門與窗之間，或大門與玄關之間放置屏風，以作遮擋。屏風盡量選擇比大門高及闊，並避免選擇透明玻璃。

此外，亦可在大門前可放置裝飾櫃（必須有背板）、入門位置掛布簾或擺放一盆高身及多葉的植物，以作遮擋，避免財來財去。

今期財位位於正南，可以以三區來劃分，港島區的赤柱及淺水灣；九龍區的土瓜灣、紅磡及尖沙咀；新界區的青衣、荃灣及葵涌均屬該區財位。

幸運顏色為白色、金色及銀色的綵衣，幸運數字為4、9。

今日（27日）第四場四班1400米草地「前進」，在上季4月尾跑完同班同程便提早歇暑。

上次出賽在1400米遇上場地不利後追，排14檔大外檔出閘留到馬群最後位置，在轉彎時走三四叠，於惡劣形勢下仍跑出全場最快末段時間，只輸1.75馬位得第六名。

此駒實力不俗，今仗排4檔起步，有利爭取頭馬。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞老師是一名命理師、司儀和節目主持，從十多歲起便醉心研究玄學命理，師承多位著名堪輿學家及隱世高人，對子平八字、面相及掌相等術數均甚有研究，尤其專門推算姻緣，期望把堪輿學生活化，讓社會大眾也能從中有所裨益。

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