開鑼月總結｜方嘉柏長路有盡時 威堯跑日馬都未斷纜

開季就快一個月，今午（27日）沙田馬場上演9月份最後一次賽事，結果有練馬師斷纜，亦有騎練延續日馬勝勢。

領頭羊方嘉柏全日最叻跑第二，開季六連勝後斷纜，維持以10Win領導群雄。

反而緊隨其後的呂健威，同日以鎮倉寶「金鎗六十」稱霸慶典盃，成功保持今季日賽未斷纜。

這位資深廐主實際在整個9月份，僅於9月16日谷戰捧蛋，其餘六個賽日都有馬贏，個人贏馬日數與方嘉柏睇齊。

騎師方面，何澤堯近績更勝應屆冠軍潘頓，須知他在近兩次賽事皆起孖，季內增至有七Win，穩守成績表第四位。

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