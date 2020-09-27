R4即場賠率啟示｜冠鋒減分減過龍 有大注飛支持

第四場四班1400米草地：首先品提嘅一定係「冠鋒」，昨日（26日）開飛8.8倍W，2.3倍P唔算太起眼，不過已經係起香港最有支持嘅一場，始終變數係轉倉（高轉方）初出，但去到昨日凌晨時份過後，見到有重注WP買下，到2點半，即時變成5.8倍W，位置更加落到2.1倍，以當時投注總金額粗略估計，呢注大約15萬WP左右，鬼祟飛嚟。70分自購馬，減到現時55分應有回旋餘地，搏佢轉倉即勝，又係支持A2組合。

「前進」昨日開飛一直企穩大熱，4.4倍W，去到深夜先俾「冠鋒」取代，但現時票數好硬淨，5.5倍W，位置2倍，睇飛係有信心。

較為奇怪嘅係今仗好有飛嘅「星夢帝國」，昨日開飛得9.5倍已經比預期熱，現時更加落到9.4倍W，上季共跑過四次未有表現，今仗突然有飛，信心可來？

「雪戰神駒」上仗谷草大熱出閘漏閘讓賽，最後400米大半條直路冇望空衝刺，跟馬尾跑過終點輸得難睇，有如此表現皆因臨場低水，冇計。今仗立即換潘頓跑，5.1倍W相比昨日最高7倍已少大約18%，但未算好有信心，始終今仗係跑盲門田草1400米。

提供: 3冠鋒、4前進、11喜多樂、2雪戰神駒

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