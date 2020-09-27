寶貝兒食頭糊｜420萬拍賣馬終於開齋！蘇偉賢：我要感謝馬主給予耐性

這日（27日）沙田馬場上演慶典盃賽馬日，雖然大賽當前，但其餘場次戲碼卻平平，尤其頭場五班1000米，參戰馬質素相當平凡。

最終此賽由近期當旺的練馬師蘇偉賢贏得，他憑「寶貝兒」食出是日頭糊，單Win及組合獨贏A2分別派74.5及32.5元。

這匹身價高達420萬的五歲拍賣馬，過去服役多季未嘗一勝，僅在上季及前季跑過一次季軍，如今評分降至服役生涯新低（32分），成功觸底反彈，今仗在騎師郭能胯下，沿途留守中後列，直路從中檔竄上開齋贏馬。

表情王蘇偉賢連同今仗之勝，季內增至有五場頭馬，與呂健威一樣並列今季暫時成績次佳的練馬師。

蘇偉賢說：「『寶貝兒』是愛爾蘭馬，同樣來自愛爾蘭的騎師郭能十分喜歡此馬，他給予我很多意見。」

「我一定要多謝馬主李澄曜先生，因為他願意給予耐性，副練和整個馬房團隊都放了許多心機在此馬身上，很高興馬兒終於打開勝利之門。」

「其實『寶貝兒』是有能力的馬，只是比較遲熟，而牠跑轉彎路程會更好，不過始終口勁比較重，因此今場跑直路賽1000米。」

「牠比較細隻，希望今場取勝後，可以持續進步。」

第一場二至四名依次為「果然友」、「豹子膽」及「漸信龍駒」。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199