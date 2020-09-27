步步為贏如其名｜突爆大冷門 丁冠豪：非完全無跡可尋

有超級丁之稱的練馬師丁冠豪，這日（27日）第三場四班1400米，憑轄下38倍冷門「步步為贏」力壓「金碧科」贏馬，在大賽日亦能夠分一杯羹。

已連勝兩期的丁冠豪賽後說：「『步步為贏』今場爆冷取勝，是個意外驚喜，但並非完全無跡可尋。」

「『步步為贏』賽前的狀態其實起得不錯，早前在從化試閘走勢亦佳，牠在四班跑1400米及1600米應該有競爭力。」

「從化馬匹訓練基地，對所有馬來說都是正面的，由以往從化馬匹回港後的表現，已可印證這一點所言非虛。」

「至於『步步為贏』很乖、很溫馴，所以更加適合坐車往返兩地。」

「我會安排牠繼續跑1400米，日後更為成熟時，我才會考慮讓牠增程跑1600米。」

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