美麗傳承戰敗｜主要目標在年尾 希斯：牠到時可大展身手

慶典盃為今季香港首項分級賽，賽前「美麗傳承」及「金鎗六十」被喻為一時瑜亮。

當中，兩屆香港馬王「美麗傳承」今仗負133頂磅上陣，後者則少負17磅。

「金鎗六十」今日（27日）於第八場戲肉出閘俐落，繼而居中間之後位置競跑，而「美麗傳承」則在潘頓胯下沿途貼欄跟隨領放馬匹。

當群駒轉入直路時，「金鎗六十」開始受到催策並瞬即能加速上前，「美麗傳承」卻在內疊一度受困，末後雖能望空追前，但只能與「勝得精彩」跑獲雙亞軍。

練馬師大衛希斯賽後談及「美麗傳承」的表現時說：「要讓如『金鎗六十』般的新星如此多磅位，我們都知道要爭勝從來都不是一件易事。」

「但我認為，如果『美麗傳承』的走位能較為暢順的話，牠應可跑入一席較為清脆俐落的亞軍。我對『美麗傳承』今仗表現感到滿意。」

「在部署上，1600米沙田錦標當然是一個選擇，但正如我賽前所說，當11月及12月的主要平磅賽事舉行時，便是『美麗傳承』大展身手的最佳時機。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199