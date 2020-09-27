R9即場賠率啟示｜威威心得睇飛似出擊 順意寶唔夠硬淨

第九場三班1200米草地：「發財寶」由昨日開飛熱到依家，W飛由昨日最熱2.6倍回到現時4.9倍，但位置飛勁好多。

昨日開飛1.4倍，去到晚上7點，突變成1倍P，去到現時回到2倍，相當有信心必入三甲。

雷神座騎「威威心得」，雖然由開飛一直次熱，但獨贏票數逐漸迫近大熱地位。

現時成為大熱3.5倍W，而位置都落到1.5倍，馬房未開齋，睇飛似出擊，博呢隻行頭。

「行雲流水」，12倍W，3.8倍P，有早飛味道。

「順意寶」暫時信心未夠，由8.5倍落到6.6倍W，2.2倍P，唔夠硬淨。

「眾歡笑」用潘頓票數即強勁，不過有W飛5.1倍，但位置飛2.2倍較為唔似樣。

「英明勇將」及「特醒」，一對升班馬，WP票數同隔夜相若，現時前駒11倍，後駒13倍W，觀望態度似啲。

提供：8威威心得、7發財寶、3行雲流水、4順意寶

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199