R6即場賠率啟示｜組合獨贏A1穩陣 珍珠鳳凰WP齊跌票

第六場四班1200米泥地：1至4號馬控制晒呢場彩池。

「福喜多多」昨日開飛大熱，一直企起3.8倍W，但過咗凌晨12點，大熱門地位被「珍珠鳳凰」取代，一注由4倍打到落3.6倍W，將「福喜多多」回到4.1倍。

「珍珠鳳凰」上場雷神騎跑田草1400米落第，今仗換潘頓跑上季入Q嘅泥地1200米，睇飛就有晒信心，位置1.5倍。

留意一點係，「福喜多多」昨日開飛位置係1倍，到7點回到1.5倍，而當時「珍珠鳳凰」嘅位置係1.9倍。

兩匹馬嘅位置賠率只差1點子，反映到「珍珠鳯凰」嘅位置票增幅比「福喜多多」多，WP齊落，做膽，組合獨贏A1好穩陣。

「福喜多多」嘅票數都顯示有信心，但自從上季初三連勝之後評分高企，打後表現未能突破，睇飛就跑位置有信心多啲。

「旋里多彩」勝後加磅無大優勢，票數反映似最叻位置交代，現時5.9倍W，2.3倍位置，同隔晚票數相若。

「印水紙」今仗用見習生减十磅跑應好着數，但隔夜票數唔算太硬淨，由開飛最熱5.8倍回到現時7.2倍，2.1倍P，如臨場有落飛就信心多啲！

提供：3珍珠鳳凰、4印水紙、2福喜多多、8超然

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