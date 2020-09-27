R3即場賠率啟示｜合夥年代有晒墊底飛 A2組合買連贏鐵三角

第三場四班1400米草地：薛恩座騎「金碧科」昨日（26日）開飛大熱，昨日開飛4.1倍至現時5倍W，唔算太有信心，可能騎師未開齋影響，但位置票數就反映實有三甲咁款，開飛1.1倍，之後長時間企住1.3倍，回到現時1.5倍，相當重飛，組合獨贏可捧A2。

「合夥年代」呢隻馬係香港共跑過7次，最熱係上次開鑼日（6日）都有42倍，今仗昨日開飛只得7.2倍，現時回到7.8倍W，位置2.8倍有晒墊底飛。昨日下午3點，位置曾經落到2.1倍大熱，之後回到3.2倍直到現時。今仗磅輕排一檔，只要唔好好似上仗掟出大外檔蝕咁多位，沿欄跑慳位，入正直路搏位衝就有勝算，半冷膽。

「鑽飾明駝」雷神座騎落到現時4.2倍W大熱，1.7倍P突然好大信心，但失準馬，唔太可靠。

「勁力威龍」又係信心飛不足，由昨日開飛5.6倍W，位置2.3倍，去到現時5.8倍W冇大上落，睇飛似跑三三四四，冇冠軍相。

反而「好友利」票數就似樣，昨日開飛最高9.7倍W，唔覺唔覺落到現時7倍，位置2.6倍，有晒早飛。

賀銘年上季開齋馬，今仗故劍重逢，上仗跑谷草短途後上第7名已收熱身之效，今仗應係出擊之時。

3揀1嘅A2組合就係包括「金碧科」，「合夥年代」，「好友利」，買場連贏鐵三角等收錢。

提供：11合夥年代、3好友利、2金碧科、7勁力威龍

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