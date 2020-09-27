莫雷拉生日食蛋｜幸運快車換人即勝 田泰安後上封王

沙田馬場今午（27日）尾場二班草地1200米賽事，大熱門原本落在姚廐「寶成智勝」，不過最後沈集成旗下「知道必勝」落飛，取代前駒成為大熱門。

不過，上述兩駒今場俱不敵馬會名譽董事榮智健愛駒、蔡廐新星「幸運快車」，此駒上季起在港參賽，當時兩戰皆在莫雷拉胯下大熱跑第三。

今場莫雷拉選騎「寶成智勝」，「幸運快車」改由田泰安主轡，後者下半場手風相當順，在第七場及第九場分別贏「加州凱歌」及「發財寶」已起孖。

今仗他再接再厲，「幸運快車」成功後上以0.75馬位力壓大熱「知道必勝」開齋。

田泰安全日中三元，並後上力壓於第九場賽後領先的何澤堯，以36分成為騎師王。

「寶成智勝」只能跑第三，莫雷拉今季第二度食白果，騎師目前只剩今日起孖的何澤堯在沙田日賽仍未斷纜。

至於與莫雷拉同樣在昨天（26日）生日的薛恩，今日僅憑鄭廐「金碧科」獲得亞軍，季內仍未開齋陷於苦戰。

而賽前唯一開季未斷纜練馬師方嘉柏，於頭場「果然友」搏失屈居亞軍後，其餘六駒均三甲不入，他亦告開鑼後首次賽日食齋。

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今仗跑第四名為「競技勇士」。

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