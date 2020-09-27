金鎗六十不倒｜劍指香港一哩錦標 陳家樑：賽前我擔心過

呂健威馬房鎮倉寶「金鎗六十」，在今天（27日）的季內首項三級賽慶典盃作本季初出，雖然要面對強敵，前馬王「美麗傳承」（希斯馬房），但仍以兵不血刃姿態，輕勝後者1.75馬位捧盃。

「金鎗六十」馬主陳家樑說：「『金鎗六十』今場表現很輕鬆，一望空即自動湧前。」

「我們的目標是香港一哩錦標，威哥（練馬師呂健威）保養此馬得宜，他指出馬兒今季比上季壯了很多，比上季高大。」

「『金鎗六十』賽前兩課試泥閘走勢平平，我都曾擔心，但威哥及何澤堯均解釋是當日場地不太好，與馬匹狀態無關，希望馬兒可繼續進步。」

呂健威則說：「『金鎗六十』今季大一歲，更為成熟，自信心也增強了，各方面都有進步。」

「不過，始終今場是牠季內初出，狀態未算十足，因此我不敢說有對牠有極大的信心，最後牠順利取勝，我當然開心。」

「『金鎗六十』與何澤堯是好拍檔，我會安排牠下次增程跑1600米，最大目標是12月的香港一哩錦標。」

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