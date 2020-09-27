前進大熱勝出｜潘明輝稱自己幸運 感謝賀賢支持

今午（27日）賽事，賀廐「前進」勝出第四場四班草地1400米賽事，而策騎此駒的潘明輝亦打開今季勝門。

潘明輝表示：「我今天憑『前進』開齋，當然感到開心。」

「今季我曾跑入一些接近名次，只要我仍保得住這些座騎，便有望開齋。」

「『前進』今場檔位有利，可以跟前跑，沿途走勢很好，馬有速度，今場贏馬姿態不錯。」

外界認為今季是潘頓，莫雷拉及田泰安三雄鼎立，他們襲斷大部分實力座騎，其他騎師很難立足。

對此潘明輝說：「自從我升做大師傅後，每一季我面對的難題也是差不多。」

「我比較幸運，師傅賀賢和幾位本地練馬師願意支持我，讓我有一定數量的上陣機會，讓我狀態保持得很好，我真是很多謝他們。」

「記得有一段時間我的成績比較低迷，師傅賀賢開解我，他說成績我不能控制，唯一要做的事是跑好每一匹座騎，不要辜負上陣的機會，我很感謝師傅賀賢對我的關懷。」

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