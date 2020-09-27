妻女檢疫完畢｜巴度即刻贏番馬 今期落場又有喜訊

今季獲發全季牌照的法籍好手巴度，喺開鑼日（6日）策「最合拍」捧走特首盃後沉寂咗一輪。

到上期（23日）佢終於憑「扎西德勒」打破悶局，取得今季第2場頭馬。

記得巴度8月底率先嚟香港，超索老婆Eva同未夠一歲嘅囡囡Rebecca留喺法國。

直到9月中先出發，二人抵港後需要接受14日強制隔離，直至昨日（26日）終於順利完成隔離，一家三口相隔一個月後，終於可以再次齊齊整整團聚。

巴度喺疫情之下見唔到心中最愛，之前一直都有用zoom聯繫，但效果點都唔及日日相見咁好，尤其Eva要獨自照顧Rebecca，壓力都唔細。

出名顧家嘅巴度難免會心掛掛，有可能因為咁，曾有幾個賽馬日嘅手風麻麻。

直至妻女嘅隔離令接近尾聲，巴度突然回勇，於上次賽事在谷草贏出向來難嬴的「扎西德勒」，可謂心情印證鬥志。

今天（27日）沙田日馬，Eva要湊住寶貝女，唔入得場打氣，但可以留喺騎師宿舍睇電視直播。

加上之後一家人可以日見夜見，對巴度嚟講，絕對係一大喜訊，佢話唔定好開就好，今日再添頭馬。

撰文：林湛穎

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