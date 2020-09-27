轉播賽雙料｜短途馬錦標及凱旋門賽日 下周日轉播來港受注

下周日（10月4日）舉行的沙田日馬賽事舉行期間，馬會將安排即時轉播日本短途馬錦標，並於當天晚上至周一凌晨（10月5日），即場轉播凱旋門大賽日其中五場賽事來港，設立彩池接受投注。

下周日轉播賽事安排如下：

下午2:40—轉播短途馬錦標（1200米一級賽，供三歲以上馬匹參加）

短途馬錦標的最後宣佈出賽馬匹名單及排位，將於10月2日星期五公佈。

晚上10:05—凱旋門大賽（2400米一級賽，供三歲以上雄馬及雌馬參加）

晚上10:55—歌劇錦標（2000米一級賽，供三歲以上雌馬參加）

晚上11:30—隆尚教堂大賽（1000米一級賽，供兩歲以上馬匹參加）

凌晨0:05—森林大賽（1400米一級賽，供三歲以上馬匹參加）

凌晨0:40—航空讓賽（1400米讓賽）

凱旋門大賽日各場賽事的最後宣佈出賽馬匹名單及排位，將於10月2日星期五午夜後在馬會網站公佈。

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