艾兆禮無緣｜弦樂器配搭未定 柏兆雷曼迪沙寶都有機

凱旋門大賽即將於10月4日舉行，然而長途王「弦樂器」騎師人選仍未有着落！

由於最佳拍檔戴圖理一早已選騎歐洲馬后「成全寶」，因此「弦樂器」須易帥出戰凱旋門大賽。

練馬師高仕登原本選擇艾兆禮，不過騎者已接下10月9日於英國新市場馬場舉行Future Champions Festival的聘約。

騎者若參加凱旋門大賽，回英國隔離後將錯過上述賽事，因此艾兆禮無法策騎「弦樂器」上陣。

目前柏兆雷及曼迪沙寶目前在凱旋門大賽均未有座騎，近年他們均曾策高仕登旗下賽駒出戰法國級際賽事，因此有望成為「弦樂器」在凱旋門大賽的鞍上人。

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