馬會CEO推介｜金鎗六十或未top fit 嘉應之星或稍被忽略

馬會CEO應家柏在其網誌說，今日（27日）沙田第八場1400米三級賽慶典盃，「美麗傳承」、「金鎗六十」及「嘉應之星」三匹擅於休後復出的佳駟，今次均排內檔起步。

當中，「嘉應之星」將會領放，而「美麗傳承」或會緊跟其後，另一匹輕磅馬「二郎」亦會搶前，賽事早段具一定步速。

「川河尊駒」、「勝得精彩」及「金鎗六十」將會居中，其餘賽駒會留後等待機會上前。

「金鎗六十」今仗狀態或許尚未十足，但牠陣上往往能展現強烈追勁。

另外，今仗負磅有利，加上此駒休後表現特佳，三者均屬有利因素。

今仗老拍檔何澤堯將繼續為牠執韁，今仗具上佳爭勝及三甲機會。

於此程戰績極為準繩的「美麗傳承」亦屬正路三甲之選，至於上季整體表現大躍進的「與龍共舞」及「大籐王」亦具位望。

今次「美麗傳承」及「金鎗六十」兩雄相遇，相對地「嘉應之星」或會稍被忽略。

去年「嘉應之星」於此賽較「美麗傳承」少負20磅，最終馬王以破場地紀錄時間擊敗牠奪冠，「嘉應之星」於馬季其後時間表現續進。

今次牠只比「美麗傳承」少負七磅，本身擅跑初出，今仗亦具位望。

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