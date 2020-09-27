高伯新騎馬｜傍住旗下賽駒出操 以便近距離觀察

高伯新今季是其在港開倉第十季，印象當中都未見過佢騎馬出晨操。

不過，近期佢就經常騎一些退役馬陪住賽駒去操練，究竟是甚麼原因呢？

被問及這情況時，高伯新第一個反應就話「我要做冠軍騎師」。

如此幽默，大家都知道是開玩笑，又問佢是否要keep fit，佢又話唔係。

講完一輪笑後，佢就認真答，以往在法國練馬時我都有操馬，現時騎退役馬陪住賽駒出試，可以近距離觀察馬匹動靜。

如此一席話，應該是可令佢更清楚了解馬匹狀態，所以高伯新才有戎裝騎馬的舉動。

撰文：關志彬

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