賀銘年成福將｜苗禮德擸今季第二Win 又贏轉倉馬省招牌

南非籍練馬師苗禮德對待轉倉來投馬作風急進，從葉楚航馬房轉投苗廐的「路路之星」，開鑼日（6日）就替苗廐取得今季首Win。

這一日（27日）沙田日賽，苗禮德又贏轉倉馬省靚招牌。

第五場四班草地1200米，「有得精彩」上季四次出賽配莫雷拉最叻只跑獲一次季軍，四歲澳洲馬今仗加盟苗廐初出，在法國騎師賀銘年胯下力退其餘13匹對手，打開勝利之門。

賀銘年繼「路路之星」之後，再一次替苗禮德建功，騎者今季似乎深受此位南非籍倉主信任。

苗禮德說：「我很開心為『有得精彩』交出轉倉的首場頭馬，牠上季仍未成熟，欠點競賽經驗，我發現牠本身的自信心不足，需要時間建立，今場馬兒取得在港首場頭馬，希望藉此令牠更加有自信。」

「『有得精彩』質素不錯，暫時會安排續跑1200米，將來成熟後才考慮增程而戰。」

第五場單Win及組合獨贏A3分別派97.5元及15.5元，二重彩派850元。

至於跑獲第二至四名馬匹為「雄龍」、「春風得意」及「金莊令」。

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