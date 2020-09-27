慶典盃遭遇戰｜金鎗六十試閘麻麻 呂健威：牠以往出現過

呂健威上季憑最佳四歲馬「金鎗六十」，贏得從練以來首個打吡殊榮，實現宏願後，幕後安排「金鎗六十」提早歇暑，專心為新一季準備。

這匹呂廐「鎮倉寶」今日（27日）復出上陣，即要挑戰馬王「美麗傳承」等頂班對手，角逐第八場1400米三級賽慶典盃。

練者表示雖然今場非「金鎗六十」全季目標，但在受讓等有利因素下，仍希望可再接再厲，以爭取第11場勝利。

呂健威說：「『金鎗六十』上季表現出色，令我們感到十分高興。」

「當時完成打吡後，我讓此駒提早休息，以期於今季向各項大賽進軍，其中當然以國際賽為最大目標。」

「現時只是季初階段，我讓『金鎗六十』接受訓練提升狀態。」

「雖然兩課試閘都是以較後名次過終點，但我認為問題不大，因為牠以往試閘亦有過這情況出現。」

「今場『金鎗六十』少負『美麗傳承』達18磅之多，是一個有利條件，希望這匹良駒可以再交出好表現。」

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