加州系今季第二捷｜險勝對手一個馬鼻 田泰安守齋兩期再奏凱歌

開季曾連贏四日的騎師田泰安，對上兩戰表現轉趨淡靜，而今日（27日）沙田賽事，早段亦演出平平，跑完六場仍未能上名。

直至第七場三班泥地1200米，來自告東尼馬房的「加州凱歌」卻為田泰安打破悶局，替騎者取得近三期賽事以來首Win。

「加州凱歌」沿途跟守有利的前叠位置，轉正直路率先發力透出，末段雖然被兩匹後追強勁的「醒臣」（姚本輝馬房）、「銀紙」（苗禮德馬房）挑戰，最終仍能力保勝果。

「加州凱歌」險勝一個馬鼻位，取得在港服役第二Win，而「加州」系繼谷草開鑼戰的「加州雷電」（告東尼馬房）後再添進賬。

「加州」系主理人梁欽聖賽後笑言，睇今場賽事很緊張，很擔心「加州凱歌」未必頂得住，很開心馬兒最後順利取勝，並指此馬泥地性能出色，希望繼續有好表現。

第七場單Win及組合獨贏A3分別派124.5元及44.5元，二重彩派767元。

至於跑獲第二至四名順序是「醒臣」、「銀紙」及「平常心」。

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