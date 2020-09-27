賽馬實況｜潘明輝先亞後冠開齋 薛恩進展有啲似佢

騎師開齋已七七八八，最新有潘明輝加入，他於今午（27日）沙田第四場憑師傅賀賢旗下「前進」，錄得個人季內第一Win。

潘明輝今期打破悶局，早在第二場已露端倪，當時他以葉廐「盛勢」跑第二，表現不錯。

季內未贏馬洋將僅餘薛恩，他今戰或可成功效法潘明輝。

須知其進展已有潘明輝影子，就是早段已有座騎入Q，此乃第三場鄭廐「金碧科」，當時人馬合作影相僅負而已。

這位澳洲名將今午尚有兩匹座騎，包括第八場「川河尊駒」及第十場「綠色時代」，悉數來自最多幫人開齋的方廐，且看薛恩屆時如何造化。

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