起底の名門望族｜當郭家遇上神仙 美麗歡呼蓄勢待發

這次（27日）沙田泥草混合賽，共有三駒服役初出或首次在港上陣，包括第五場「美麗歡呼」、「尖辣椒」與第九場「奮鬥從心」。

「美麗歡呼」馬主為美麗系掌舵人郭少明之長女郭詩慧，此駒由金牌馬販大衛派斯以20,000澳元（約108,982港元）購入。

美麗系家族近年與蔡約翰加強合作，合作成績斐然，由2019年1月起共合作五駒，全數均能交出頭馬，當中由派斯引入的三匹自購新馬表現更搶眼。

「美麗滿載」（已退役）最高成就曾奪得三級賽國慶盃，由52分起步，最高曾達123分，於去年香港短途錦標更跑入第五名，只落後頭馬「爭分奪秒」1.25馬位。

其餘兩匹自購新馬「美麗掌聲」及「美麗多多」均能在港贏馬，當中前駒亦取得四Win，現評86分。

「美麗歡呼」之父為Bianconi，服役時由岳伯仁訓練，最高成就曾勝出1200米二級賽戴雅登錦標。

同父系賽駒成績不俗，此前共11駒在港上陣，八駒成功贏馬。

當中，「勇中寶」、「福愛寶」及「歡樂繽紛」（均已退役）更交出四Win或以上，可見此系馬頗適應香港環境。

「美麗歡呼」母系Marana Majic曾五捷於1200至1400米。

此駒全兄弟Bianmagic在澳洲征戰36場七勝1200至1430米，其中六場於變化場地贏出，可見「美麗歡呼」淋地性能有保證。

「美麗歡呼」在港曾試四次大閘，以8月18日一課表現較出色，在莫雷拉胯下靠放跑第三。

截至剛周三（23日）賽事為止，季內初出馬表現僅一般，只有丁廐「飛馬輝煌」入Q，惟不代表「美麗歡呼」不可一擊即中。

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