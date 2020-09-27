葉楚航灰馬Q｜潘頓止近兩期頹勢 紅旺改跑法輕鬆開齋

今午（27日）第二場草地1400米，大熱門為葉楚航馬房「紅旺」，臨場飛數落至2.9倍開跑。

「紅旺」今季已熱身兩仗，成功減分後首次降入五班作賽，並立即召來馬房愛將潘頓執韁。

結果「紅旺」不負眾望，今仗一改慣常放頭跑法，選擇留守馬群中間，末段一攻而破，以2.25馬位戰勝同廐「盛勢」開齋，倉主亦包辦馬房Q，而兩駒均是灰馬。

潘頓在連續兩個賽事日食白果之後，憑此駒一掃近期頹風。

至於葉楚航取得今季第二Ｗin，兩場頭馬均由潘頓包辦，可見二人合作依舊緊密。

第二場單Win及組合獨贏A1分別派29及18.5元，二重彩派462元。

第三、四名分別是「種福者」及「晴朗拍檔」。

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