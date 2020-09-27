神戶新聞盃｜鐵鳥翱天晨操姿態六連勝 日本三冠王叫糊

日本中京競馬場今午（27日）舉行2200米二級賽神戶新聞盃，全場焦點為五戰未逢敵手、由練馬師矢作芳人訓練的「鐵鳥翱天」。

「鐵鳥翱天」賽前備受外界看好，開跑前獨贏賠率為1.1倍。

結果「鐵鳥翱天」表現不負眾望，此駒從2檔出閘後守住馬群中間，沿途走勢良好。

入正直路在騎師福永祐一輕輕催策下，「鐵鳥翱天」隨即彈離馬群掄元，贏馬輕鬆程度猶如晨操。

「鐵鳥翱天」下仗將角逐10月25日的日本三冠尾關菊花賞，牠今年已連奪三冠首兩關日本二千堅尼及打吡，若能勝出菊花賞，將繼其父親「大震撼」後，成為日本史上第八匹雄馬三冠王。

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