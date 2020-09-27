華倉壟斷頭馬｜步步為贏跑出38倍獨贏 何澤堯連爆兩日

沙田馬場這天（27日）跑十場泥草日賽，頭兩場賽事均由本地倉口勝出，其中更有葉楚航戰馬於第二場囊括31倍連贏位。

到第三場第四班馬跑草地1400米，華籍馬房延續旺勢。

今場頭四名馬匹，順序「步步為贏」（丁冠豪馬房）、「金碧科」（鄭俊偉馬房）、「勁力威龍」（文家良馬房）及「得賞」（葉楚航馬房）均出自華倉。

憑「步步為贏」掄元的丁冠豪一連兩期皆有頭馬進賬，且是個人季內首勝沙田賽事。

四歲新西蘭馬「步步為贏」上季兩度出賽均只跑雙位數名次，今仗季內初出即有脫胎換骨表現，爆出38倍冷Win開齋。

此駒鞍上人何澤堯繼剛周三（23日）夜戰贏34倍冷門「威紫荊」（徐雨石馬房）後，再一次爆冷Win。「步步為贏」為這一位華將一哥季內最好分一匹頭馬。

值得一提，亞軍「金碧科」騎師薛恩昨天（26日）生日，今場後上力拼以頸位飲恨，騎者季內首次入Q，但仍與頭馬無緣。

第三場單Win及組合獨贏A3分別派384.5元及35元，二重彩派3,360元。

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