跑馬戰術｜馬房同場雙「龍」出海 揀啱嗰隻你好「綵」

剛周三（23日）谷草跑八場賽事，當中屢有同一個馬房同場出兩駒，結果共贏得四場賽事，反映雙龍出海戰術奏效。

當晚第三場文家良馬房「濃有」11倍贏馬，同場廐侶「好友無敵」76倍跑第九。

第四場輪到韋達馬房「扎西德勒」爆10倍半冷，廐侶「勇敢皇者」19倍跑第七。

第六場方嘉柏旗下「捉金皇」6.1倍掄元，同廐「行樂之光」以30倍身份得第九名。

最後是第七場，韋達麾下「奇妙星」爆出37倍大冷，廐侶「量化歡騰」跑第五（22倍）。

是日（27日）田戰共有四場賽事，有至少一對同廐馬列陣，從中可動腦筋。

第一場五班1000米，徐廐出「多多利高」及「豹子膽」，葉廐出「赤水神駒」及「漸信龍駒」，何廐則以「驫驫」及「娛樂大少」參賽。

第二場五班1400米，葉楚航馬房以「紅旺」及「盛勢」雙龍出海。

第八場1400米三級賽慶典盃，方嘉柏馬房出「川河尊駒」及「與龍共舞」，東廐則以「嘉應之星」及「二郎」應戰。

第十場二班1200米，蔡廐有「鄉村瑰寶」及「幸運快車」，文廐則有「夢幻人生」及「駿皇綵」。

當中，徐、葉、方、東、文廐，分別以「豹子膽」、「盛勢」、「川河尊駒」、「嘉應之星」及「駿皇綵」最有勝算。

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