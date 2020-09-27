賽後報告｜蔡明紹不小心策騎超跑王 10.21起停賽兩天

9月27日沙田日馬賽後報告重點

第1場第五班1000米草地：末段，「勁快步」在「豹子膽」之後處於窘境，因而未能被力策至終點。

賽後，史卓豐報告，「驫驫」於陣上動作感覺欠順。

獸醫於賽後立即檢查「驫驫」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多血。

「驫驫」包尾大敗而回，小組認為該駒的表現難以接受。

「驫驫」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

同樣於賽後，獸醫報告，「果然友」左後腿輕微不良於行。

第2場第五班1400米草地：「超霸無敵」於早段失去左前蹄的蹄鐵。

「銳俊良駒」包尾大敗而回，小組認為該駒的表現難以接受。

由於這是「銳俊良駒」最近三仗以來第二次包尾大敗而回，小組着令該駒必須連續多次試閘及格，並且通過包括額外診斷評估的獸醫檢驗後，才可再次出賽。

獸醫於賽後立即檢查「銳俊良駒」，並無發現任何明顯異常之處。

賽後，莫雷拉說「西夏之王」沿途走勢欠順，但他未能就座騎令人失望的表現提供任何解釋。

獸醫於賽後立即檢查「西夏之王」，並無發現任何明顯異常之處。

第3場第四班1400米草地：蔡明紹（「超跑王」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100（1）條〕，事緣在接近千一米處時，他容許座騎在尚未帶離「鑽飾明駝」下向內斜跑，導致該駒須勒避及失去應有的跑線。

小組判罰蔡明紹由十月二十一日星期三開始停賽，直至十月二十五日星期日才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。

獸醫於賽後立即檢查「鑽飾明駝」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多血。

「鑽飾明駝」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第4場第四班1400米草地：獸醫於賽後報告，「摘星之光」流鼻血。

同樣於賽後，獸醫應練馬師沈集成的要求替「皓月千里」進行內窺鏡檢查。

獸醫表示，是項檢查顯示該駒的氣管內有很多膿痰。

獸醫於賽後立即檢查「運來福星」及「首飾傳奇」，並無發現任何明顯異常之處。

獸醫於賽後立即檢查「香港精神」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多痰。

第5場第四班1200米草地：跑過四百米處時，「自在人生」在「春風得意」外側緊迫競跑之際向外斜跑及挨擦「都柏名駒」的後軀。

其後，「自在人生」及「都柏名駒」均在「雄龍」與「春風得意」之間的窄位競跑，當時「春風得意」推進至「皆大開心」外側。

這導致「都柏名駒」於趨近三百米處時碰撞「雄龍」並失去平衡。

「都柏名駒」其後向內斜跑，導致「自在人生」在「春風得意」（梁家俊）外側受擠迫時收慢，當時「春風得意」向外斜跑。

小組譴責梁家俊，並告誡他，儘管此宗事件涉及多個因素，但無論如何，他在類似情況下仍須確保盡全力阻止座騎斜跑。

策騎「萬眾之力」的見習騎師陳嘉熙因於末段對再無爭逐機會的座騎不必要地用鞭而被罰款五千元。

第6場第四班1200米泥地：「紅星」包尾大敗而回，小組認為該駒的表現難以接受。

「紅星」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

獸醫於賽後立即檢查「紅星」，並無發現任何明顯異常之處。

「珍珠鳳凰」為是賽大熱門，在馬群後列過終點，小組認為該駒的表現難以接受。

「珍珠鳳凰」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

「旋里多彩」於上仗勝出，小組認為該駒今仗的表現難以接受。

「旋里多彩」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第7場第三班1200米泥地：進入跑道後，潘明輝被「醒臣」拋下，人馬無恙。

「豪情勁駿」在閘內煩躁不安，數度俯首，在開閘的同時俯首，因而出閘緩慢。

「豪情勁駿」必須經閘廂測試及格後，才可再次出賽。

跑過二百米處時，「加州凱歌」在催策下向外斜跑，導致騎師須改以左手握鞭。

其後，「加州凱歌」持續在催策下外閃。「加州凱歌」沿途走外疊，沒有遮擋。

儘管小組認為第六名馬匹「陽明滿滿」的騎師何澤堯於末段的騎法並不影響該駒的最終名次，但無論如何仍提醒他在情況許可下有責任力策座騎至終點。

「正本歡心」包尾大敗而回，小組認為該駒的表現難以接受。

「正本歡心」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

獸醫於賽後立即檢查「正本歡心」，並無發現任何明顯異常之處。

是賽熱門之一「青心星」居馬群後列過終點，小組認為該駒的表現難以接受。

「青心星」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

獸醫於賽後立即檢查「發財先生」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多血。

「發財先生」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第8場慶典盃國際三級賽1400米草地：被查詢時，史卓豐表示，「嘉應之星」在領放時走勢良佳，並得以主宰賽事步速。

他說，是賽步速不快，他因而預期座騎能於末段以勁勢衝刺。

然而，「嘉應之星」於轉直路彎時受到「二郎」及「勝得精彩」的挑戰後立即須受催策，其後於末段未能以勁勢衝刺，表現令人失望。

獸醫於賽後立即檢查「嘉應之星」，並無發現任何明顯異常之處。

第9場第三班1200米草地：離開亮相圈後，賀銘年被「順意寶」拋下，人馬無恙。

波健士表示，「特醒」自八百米處起在沒有遮擋下走外疊，直路上傾向外閃，因此他於跑過二百米處時停止催策座騎，將牠向內移入以圖令牠的走勢較暢順。

史卓豐解釋，「精準快車」是賽角逐千二米，他於早段讓座騎自外檔出閘後在馬群之後切入。

他說，他於直路早段催策座騎，並數度對牠用鞭。

他說，他在座騎盡其所能以最佳走勢衝刺時，持續手足並用力策牠至終點，座騎於末段衝刺良佳。

第10場第二班1200米草地：「聚才」（巴度）於開閘時以後足豎立，因而失地，繼而在「幸運快車」與「弛曜風」之間受擠迫之際進一步失地，當時「幸運快車」在向內斜跑的「百勝龍」的內側緊迫競跑，而「弛曜風」則被「綠色時代」帶向外跑。

在此宗事件中，「幸運快車」在被「聚才」碰撞後軀後嚴重失去平衡。

巴度表示，賽前擬讓「聚才」居前列有遮擋的位置，但座騎出閘笨拙，因而須在馬群後列競跑。

獸醫於賽後報告，「鄉村瑰寶」流鼻血。

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