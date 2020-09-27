R1即場賠率啟示｜田泰安今期要黎料 漸信龍駒搏W

第一場五班1000米草地：截至中午，獨贏投注金額約650萬，大熱門落起雷神坐騎「豹子膽」，3.2倍W，1.6倍P。

昨日（26日）中午開飛兩小時後，位置只係1.1倍，大約去到四點，回升到1.4倍直到現時中午，位置飛相當硬淨。

而獨贏「豹子膽」由昨晚八點開始取代「漸信龍駒」變成大熱4倍，到現時落到3.1倍，佔大約25%唔算好重飛，睇得出信心唔大，始終係低班馬嘛，上季共出賽11次只得兩個第四，今場用雷神騎即變大熱，唯一可取係後生四歲搏佢有進步，細W大P。

昨日開飛大熱係「漸信龍駒」，最熱3.5倍W，1.4倍P，隨著「豹子膽」落飛，回到現時5倍，1.9倍P。雖然回飛，但位置有墊底飛，始終佢跑同程比較有根據，上季跑3次，兩次上名。今場磅輕兼排好檔，田泰安已兩次賽事交白卷，今日騎師王落飛由4.75倍落到4倍，似乎信號反映田泰安今日必都頭馬見面咁款，搏佢W。

除咗大熱門同次熱門外，其餘馬匹票數似冇心攻堅，「寶貝兒」2.2倍位置有啲支持，但賽前試閘一般。

相反「勁快步」試草閘好，獨贏票數都有輕微落飛由昨日最高17倍，落到現時12倍，位置3.5倍，QT腳。

其餘要留意係「娛樂大少」，昨日中午開飛62倍W，過咗2小時落到37倍，去到7點變到23倍，暫時回升到41倍W，9.6倍位置，要搏冷，揀呢隻。

「果然友」W飛一直企起21倍冇大上落，賽前無試閘，搏佢一嗚驚人。

提供: 13漸信龍駒、10豹子膽、6果然友、11娛樂大少

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