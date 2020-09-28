馬房部署｜告東尼上季四度吔Q 悅裕神龍駒接力做嘢

告東尼馬房同場賽事派出兩駒或以上時，經常不分主次地齊齊出擊。

上季練者曾憑「加州更好」、「風雨駒」，「美麗天使」、「電路一號」，「馬克羅斯」、「時時精綵」及「時時精綵」、「添滿意」四度包辦馬房Q。

周四（10月1日）田草日馬三班1800米，告東尼旗下「神龍駒」及「悅裕」皆有份量，而且同場對手少，今戰又有力包Q，不宜忽視。

「神龍駒」上季轉入告東尼馬房後已兩W，其中一仗正是今仗路程，可見1800米相當合此駒腳法，今季休出即吼此程而來，有力闖入三甲。

至於廐侶「悅裕」後上能力強，田草1800米六戰獲一冠一亞，路程有根據。

此駒上季同日賽事曾勝出同程，不過其後演出走樣，連續六戰不上名。

但二月告東尼開始安排此駒到從化操練，期間曾兩度試閘，結果回港後快跳多一課，立即在谷草2200米重溫贏馬滋味。

今戰賽前同樣北上從化操練，看來「悅裕」重拾佳態，今季再於相同賽事上場，有望食過翻尋味。

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