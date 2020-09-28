蔡約翰戰友｜莫雷拉厚待蔡廐D布馬 美麗多多又非凡

莫雷拉剛周日（27日）交白卷，他於尾場棄策蔡廐「幸運快車」揀騎姚廐「寶成智勝」，結果前駒由田泰安開齋。

周四（10月1日）又跑沙田日馬，蔡約翰出四駒全是D布馬，悉數交由雷神操刀，馬迷大概唔使再傷腦筋。

翻查紀錄，騎練今季合作過八匹D布馬，共獲三冠兩季一殿佳績。

第九場三班1400米「美麗多多」，上季經常慢閘都追得勁，本身質素不差，早前雷神兩試大閘，不打無把握之仗。

第十場二班1400米「美麗非凡」，今季初出跑1200米特首盃，路程嫌短敗不足據。

復課由雷神親試大閘掄元，狀態大幅提升，回師首本途程田草1400米，定有一番大作為。

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