葉楚航貼身服侍｜初出新兵暴風客 隨時一鳴驚人

葉楚航剛周日（27日）憑「紅旺」及「盛勢」構成一條馬房Q，成績漸入佳境。

葉楚航今晨（28日）依然積極督操，實行乘勝追擊，其中對第一場初出馬「暴風客」至為重視。

此駒在七時過後出試，葉楚航由烽火台行去機坪親自打點，睇完田泰安上馬後，立即踩單車返回烽火台，舉鏡睇實整個操練過程，非常留心。

「暴風客」順利完成今課操練，試完又見葉楚航動身前往機坪，親自接馬之餘，當然亦不忘向田泰安詢問馬兒今課之表現。

「暴風客」今次首度在港出賽，最近一課試閘走勢已見改善，既然練騎重視，絕對有留意價值。

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