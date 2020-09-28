容天鵬練馬｜過檔苗廐後流鼻血 非凡才子回巢自救

周四（10月1日）公眾假期賽馬日，容天鵬派出「非凡才子」角逐田草二班1400米賽事。

若只看馬匹賽績，「非凡才子」顯示一直由容天鵬訓練，然而此駒曾於2月24日轉投苗禮德馬房。

不過可惜的是，在擅長訓練轉倉馬的苗禮德旗下，此駒於4月17日試閘後流鼻血。

在4月29日幕後決定食回頭草，「非凡才子」重返容天鵬馬房，在苗廐期間從未出賽。

其實「非凡才子」可謂容天鵬繼「平湖之星」之後代表作，此駒曾於去年6月16日田草1600米，以1秒32.96秒刷新二班同程紀錄時間，上季更曾出戰兩場級際賽。

而容天鵬在去季失去「非凡才子」後，馬房士氣受到打擊，連續七次賽事食白果，於3月22日才憑「普仁」打破悶局，因此可見「非凡才子」在容廐重要性不言而喻。

「非凡才子」回巢容天鵬後，倉主於6月將此駒送上從化休養，並在8月21日及9月7日試過兩課大閘，操練逐漸回復正常。

此駒休息八個月後於周四復出，然而「非凡才子」已有流鼻血紀錄，若果再次出現此毛病則須硬性退役，因此今仗必毫無保留，盡力爭取最佳名次。

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