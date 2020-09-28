徐廐戰術｜擅戰五班賽 石師傅有匹「戰馬」等開飯

徐雨石馬房今季暫有四Win。當中，「威紫荊」、「箭神寶」皆贏五班賽，可見部署低班馬出擊有一手。

周四（10月1日）第六場田草五班1200米，徐廐有「太陽戰馬」打王牌參賽，值得關注。

六歲澳洲自購馬「太陽戰馬」在港25戰只獲三亞三季，實力當然有限，惟本身上仗賽後被減一分，可趕及降班跑今仗。

此駒歷季曾於第五班兩戰取得一亞一季，上名率百分百，數據不錯。

「太陽戰馬」上季初曾於四班田草1200米跑第二，現降至第五班再戰此程。

加上10.1賽馬日一向旺本地馬房，此駒說不定可借勢開齋。

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