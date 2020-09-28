羅廐初出馬｜潘頓騎上去特別好 大眾開心攞硬頭彩

羅富全馬房初出新馬成績有一定保證，如早前初跑轉彎路程贏馬之「夢想成金」，上季便服役一出即勝。

而用潘頓上陣之初出馬，更曾合作「繽紛遊戲」、「太陽威威」、「載譽歸來」、「不可說」、「精神威」、「駿龍駒」及「超威星」初出勝出或上名，合作成功率高。

所以列陣周四（10月1日）賽事之「大眾開心」，今戰初出即用潘頓上陣，有資格立即交出好成績。

此駒來自2018年新西蘭兩歲馬拍賣會，成交價80,000紐元（約40.6萬港元），在澳洲由郭朗堅訓練，試閘一次贏三馬位。

到港後「大眾開心」操練積極，在港試過四次閘全由潘頓經手，並取得一冠一亞成績。

最近一次9月15日勝出試閘，走勢有前有後，反映「大眾開心」操好先出，今仗須密切留意其走勢。

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