馬匹評分｜金鎗六十增至120分 躋身全港十大名駒之列

昨天（27日）沙田日賽舉行完畢，馬會按一貫做法在賽後翌日（28日）公佈現役馬最新評分。

這輪10匹頭馬之中，最令人關注的當然是三級賽慶典盃王者「金鎗六十」（呂健威馬房）。

此匹跨季八戰不敗佳駟，今次贏馬被加八分，評分增至120分，正式躋身本港第一梯隊，亦為全港十大名駒之一。

事關現時102分或以上賽駒，全港只有11匹，「金鎗六十」能夠置身其中，當然是一種光榮。

「金鎗六十」雖然輕取對手1.75馬位捧盃，但講到評分加幅，則唔及比牠贏得更遠之「紅旺」（葉楚航馬房）、「印水紙」（高伯新馬房），兩駒分別以2.25及4.75馬位掄元，齊齊打開勝利之門，贏馬後均被加10分，下次同樣要升班作賽。

昨日田戰勝出馬評分增幅

馬名（最新評分）（加分）

寶貝兒 （37）（+5）

紅旺 （49）（+10）

步步為贏（52）（+5）

前進 （60）（+5）

有得精彩（57）（+5）

印水紙 （64）（+10）

加州凱歌（81）（+5）

金鎗六十（120）（+8）

發財寶 （73）（+5）

幸運快車（90）（+7）

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