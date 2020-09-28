香港賽馬｜周日沙田跑馬＋越洋轉播 E系列新兵登場

周日（10月4日）沙田馬場又有馬跑，仍設十場賽事，以泥草混合形式進行。

當中，八場草地賽皆用全場最窄的C加3跑道，當天賽事排位將在周五（10月2日）早上進行並公佈。

星期日跑馬期間，馬會將越洋轉播日本短途馬錦標來港受注，場次設為S1-1，下午2時40分開賽。

在這情況下，周日沙田頭場定於中午12時45分開跑，同晚另會轉播法國凱旋門大賽日其中五場賽事來港受注。

本地騎師有黃皓楠周日繼續停賽，下周三（10月7日）谷戰復出，外籍騎師則有田泰安於周日作停賽兩天前最後一戰。

屬於本季度的E系列新馬，將於周日田戰開始服役。

其中，希廐「瑪神好運」出爭三班草地1000米直路，廐侶「請讓路」則跑四班同程。

由於周四（10月1日）有日馬賽事進行，故周日各項特別彩池有否多寶累積，要到星期四賽後才知。

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