賽事場次｜沙田日馬第六場 事隔16年復編五班賽

沙田馬場周四（10月1日）編有十場草地日馬賽事，第六場將由14匹五班馬跑1200米。

原來出現於沙田日賽下半場的同類編排（五班賽），已16年沒有未出現過。

2004年6月6日沙田日馬第六場跑五班1400米，由巫斯義夥拍文家良馬房「宇宙星」（7.1倍）勝出。

同場二、三名分別為「開心孖寶」（26倍）及「光速」（3.9倍）。

相隔16年後，馬會如今再在沙田日賽第六場編跑五班賽。

適逢文廐今場有「常山耆寶」及「凱旋戰士」列陣，兩駒一老一嫩，說不定到時頭馬又會落在文家良身上。

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